Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi sporcuları Ankara'da gerçekleştirilen 2019 Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde iki madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şampiyonada 30 kilogram erkeklerde Edirne Belediyesi'nin sporcusu Hasan Arslan 8 maç yaparak Türkiye Şampiyonu olurken, 50 kilogram bayanlarda Filiz Aslan 6 maç yaparak Türkiye üçüncüsü oldu.

Edirne Belediyesi Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Tekvando Branş Sorumlusu Antrenör Metin Eşme, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirtti.

Sporculardan daha çok madalya beklediklerini aktaran Eşme, "Onlara sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Edirne'nin adını daha da fazla duyurmaya Edirne'ye gurur yaşatmaya devam edecekler. Elde etiğimiz başarıları her zaman olduğu gibi desteğini bizden hiçbir esirgemeyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve tüm Edirne halkına armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan okul ziyareti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gazi Osman Paşa Ortaokulu ve Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Arpacı, okullarda incelemelerde bulunarak idarecilerden bilgi aldı.

Ziyaret esnasında derse de giren Arpacı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Havsa Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılıyor

Kurban Bayramı'ndan sonra geçici olarak kapatılan Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın hafta sonu yeniden açılacağı bildirildi.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın ardından pazarın hayvan hastalıklarına karşı tedbir alınması amacıyla bir süredir kapalı olduğunu belirtildi.

Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararı gereği pazarın, cumartesi günü itibariyle tekrardan açılacağın duyuruldu.