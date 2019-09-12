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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen, "Edirne Açıkhava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor: Kültür Mirası Çalıştayı" başladı.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen, "Edirne Açıkhava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor: Kültür Mirası Çalıştayı" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında yurt içi ve yurt dışından 40 mimar adayı, Edirne'deki tarihi ve mimari alanlarda çalışma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin, Osmanlı kültür ve medeniyetini yansıttığını belirtti.

Çalıştayın öğrencilere katkı sağladığını bildiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Edirne Açık Hava Amfisi'nde geleceğin mimarlarını yetiştiriyor. Üniversiteler, topluma bilimsel ve akademik katkıların ötesinde, sosyal ve kültürel katkılar da sağlamalı. Bu vesileyle 1361'den bu yana süregelen Osmanlı tarihinin korunması ve yaşatılması, bu sayede kültürel mirasa verilen değerin sürdürülebilir kılınması için toplumsal farkındalık yaratan bu tür projelerin geliştirilmesini ve yaşatılmasını önemli buluyoruz."

Atölye çalışması sonunda Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasında sergi açılacak.

12 Eylül darbesinin 39. yılı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül darbesinin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini bildirdi.

Güner, şunları kaydetti:

"12 Eylül sabahı ülkemiz postal

sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybetmiştir. Bu

aziz millet o zihniyeti bu topraklardan silip atmanın mücadelesini o gün olduğu gibi bugün de

vermeye devam ediyor. 12 Eylüllerin bir daha

yaşanmaması için 15 Temmuz'da canını siper eden, bu topraklar için canını ortaya koyan

bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine de başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi

yıllarca geriye götüren ve kalkınmasının önünde engel oluşturan 12 Eylülleri, 28 Şubatları

ve 15 Temmuzları bu millete bir daha yaşatmasın inşallah."

HOTEAD GSK sezonu açıyor


Edirne'de faaliyet gösteren Halk Oyunları-Tiyatro Eğitimi Kültür Araştırma Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği (HOTEAD GSK), 2019-2020 sezonu eğitimlerine başlayacak.


Dernek Başkanı Mehmet Grammeşin, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların 14 Eylül Cumartesi günü Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi salonunda başlayacağını belirtti.

Tüm yaş gruplarına yönelik halk oyunları kursu vererek halk oyunları kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Grammeşin, "Bu kültüre gönül veren oyuncularımızı dışarıda bırakmayıp, çocuklarımızı ve gençlerimize çalışma salonu ihtiyacımızı gideren ve sağlayan Edirne Gençlik Merkezi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halk oyunları sadece bir spor değil aynı zamanda geçmişi günümüzde yaşatmakta ve derneğimiz bunu yıllardır bu görevi gururla yapmaktadır. Amacımız, yüzyıllardır atalarımızdan bize armağan kalmış olan bu mirası yaşatarak, yurt içi ve yurt dışında kültürümüzü tanıtmak ve paylaşmaktır."

Trakya Üniversitesi, Edirne, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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