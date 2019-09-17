Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi tekvando takımı, Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda dört madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10-14 Eylül tarihilerinde Ankara Taha Akgül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Edirneli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Branş Sorumlusu Metin Eşme, şampiyonada Edirne'yi başarılı şekilde temsil ettiklerini belirtti.

"İlan ve reklam gelirleri artırılmalı"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı Tanıtma Başkanı Selim Kaya, yerel basının, yerel düzeyde kamuoyu oluşmasına katkı sağladığını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yerel basının devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İlan ve reklam gelirlerinin artırılması gerektiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Yerel gazeteler ilan kayıpları yaşıyor. Hem Basın İlan Kurumu hem Kamu İhale Mevzuatı'na aykırı işlemler yapılıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası radyo ve televizyonların RTÜK paylarında indirime gidilmesine karşın 2 yıla yakın resmi ilan fiyat tarifesinde artışa gidilmedi.

Basın için acil destek paketi çıkarılmalıdır. Pakette doğrudan desteklerin dışında Hazine, İŞKUR, KOSGEB ve kalkınma ajansları destekleri hazırlanmalıdır. Doğrudan alım, acil alım, ilandan kaçınmak için işleri birleştirme ya da ayırma gibi yöntemlerden vazgeçilmesi konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Bir yılı aşkın süredir basın kartları alma hakkına sahip oldukları halde alamayan basın görevlilerinin haklarının iadesi sağlanmalıdır."