Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, çeltik üreticilerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, çeltik hasadının başlaması dolayısıyla üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerden bilgi alan Aslantatar, bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

TÜ çalışanlarına hijyen eğitimi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı çalışanları, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "hijyen eğitimi" programına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Keşan Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Parlak, eğitimde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" hakkında sunum gerçekleştirdi.

Teorik bilginin verildiği eğitimin ardından Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından iki eğitimin daha yapılması planlandı.

Gerçekleştirilecek ikinci eğitim

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin desteği ile düzenlenecek.

Eğitimin son toplantısı ise "Toplu Yemek Üreten Birimlerde Denetleme Pratik Eğitimi" adı altında Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesi'nde yapılacak.



Kaymakam Açıkgöz'ün servis şoförleriyle toplantısı

Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, okul servisi şoförleriyle toplantı yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, taşıma sırasında uyulması gereken güvenlik tedbirleri, taşıma araçlarında bulunması gereken belgeler, okulların ve şoförlerin sorunları görüşüldü.

Kaymakam Açıkgöz, şoförlere sorunsuz bir dönem dileyerek, öğrencilerin emniyet kemeri

Toplantıya, kurum müdürleri ve servis şoförleri katıldı.

Konut satış istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü kentte ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı

Buna göre, Edirne'de geçen ay 570 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 707 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 6 bin 25 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.

Edirne'de bu dönemde 570 konut satıldı.