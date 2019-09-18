Edirne'den kısa kısa

Edirne Ticaret Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Sanayici İş Adamları Derneği'nin (EDSİAD) meclis üyeleri, Uluslararası Gastronomi Festivali "GastroAntep" fuarı için gittikleri bölgede, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Edirne mutfağını bir araya getirmek için Antakya, Reyhanlı, Şanlıurfa ve Gaziantep'i ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan davet üzere Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali "GastroAntep" fuarına katılım sağlamak üzere ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, EDSİAD Başkanı İsmet Açıkgöz ile Osmanlı saray mutfağı araştırmacısı Müşerref Gizerler'in oluşturduğu heyet bölgede incelemede bulundu.

Programın ilk günü Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile ETSO heyeti bir araya gelerek iki sınır kentinin benzerlikleri, ekonomisi, tarım ve turizmi ele alındı.

Odaların yapısı ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Programın ikinci günü Antakya Ticaret Borsası ardından da Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bulunduğu Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Reyhanlı Ticaret Borsası ziyaret edildi.

Programın üçüncü günü alınan davet üzerine Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali "GastroAntep" için heyet Gaziantep'e gelerek ilk olarak Gaziantep Ticaret Odası'nı ardından da Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Odaların gerçekleştirdikleri sunum ile bölgenin genel yapısı, iş kolları, turizmi, gastronomi başta olmak üzere ekonomi, ticaret, sanayi, ihracat alanları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Programın son günü ise Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edildi.

19 Eylül Gaziler Günü

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, 19 Eylül'ün gaziler için onur ve şeref günü olduğunu belirtti.

Gazilerin vatan için canlarını hiçe sayarak mücadele ettiğini anımsatan Güner, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişini her yıl 19 Eylül'de, gururla kutluyor, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin istikbali için canlarını ortaya koyarak yaptıkları mücadele sonunda gazilik mertebesine yükselen tüm kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. 19 Eylül gazilerimizin onur ve şeref günüdür. Gazilerimizin büyük cesaret göstererek ulaştıkları bu şerefi, hep birlikte coşkuyla paylaşıyor ve yaşıyoruz. Başımızın tacı olan şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Bin yıldır, onların sayesinde bu topraklar bize vatan olmuştur. Tarih boyunca topraklarımız için defalarca kahramanlarımız canlarını ortaya koymuştur. Bunun son örneği de 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanmıştır. Kahramanlarımız canlarıyla, kanlarıyla bedeller ödemiş, bu cennet vatanı bize emanet etmiştir. Biz de bu cennet vatanımıza, tüm varlığımızla sahip çıkacak, gelecek nesillerimize ecdadımızdan aldığımız gibi teslim edeceğiz."