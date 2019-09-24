Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Senato Üyeleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette, üniversitenin çalışmaları, başarı grafiği ve projeler hakkında Şentop'a bilgi vererek, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreni'ne katılmak üzere Edirne'ye davet etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tammam Sipahi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan da hazır bulundu.

Bahçeşehir Koleji'nde "Sonbahar Ekinoksu" etkinliği

Edirne Bahçeşehir Koleji'nde "Sonbahar Ekinoksu" etkinliği düzenlendi.

Kolejden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Eylül sonbahar ekinoksuna dikkat çekebilmek ve öğrencilerde farkındalık sağlayabilmek amacıyla, görevli öğrenciler tarafından mevsimlerin oluşumu ve ekinoks tarihleri görsel bir sunumla aktarıldı.

Etkinlikte ayrıca, ekinoks poster ve afişleri okulun çeşitli yerlerine asıldı, yüz boyama etkinliğiyle öğrencilerin eğlenerek bilgilerini kalıcı hale getirmeleri sağlandı. Gündüz ve gece eşitliğine vurgu yapmak amacıyla yapılan etkinlikte öğretmen ve öğrenciler bu güne özel siyah beyaz kıyafetler giydiler.

Okul Müdürü Mahmut Boztürk, öğrencilerinin öğrenme süreçlerini desteklemek için görsel, işitsel, dokunsal etkinliklerle öğrenmeyi kalıcı hale getirdiklerini, kişiye özgü öğretim modeliyle bunu destekleyerek farklılık yarattıklarını ifade etti.

Edirne Belediyesi'nden yol çizgi çalışması

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yeni asfaltlama yapılan yollarda trafik güvenliğini sağlamak için çizgi çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, asfalt çalışması tamamlanan Yeni Emniyet Müdürlüğü ile Kipa ve Aras Park çevresindeki yollarda çizgi çalışması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, çizgi çalışmasıyla yolların araç sürücüleri ve yayalar için daha güvenli hale getirildiği ifade edildi.