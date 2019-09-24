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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.

Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, yapılacak çalışmalarla öğrencilerin üretkenliklerinin artırılacağını belirterek, projede emeği geçenlere ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Meriç'te halk toplantısı

Meriç ilçesinde "Halk Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Toplantıya katılan vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Güngör, mevcut sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Toplantıya, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Ramazan Yüce Elmas, meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibe haline getirmek" projesi

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Lalalpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinatörlüğünde düzenlenen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibe haline getirmek" AB projesi kapsamında Bulgaristan'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, Bulgaristan'da proje partnerleriyle düzenlenen toplantıda projenin aşamalarını değerlendirdi.

Toplantıya, Lalalpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Levent Tezcan ve Bulgar yetkililer de katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibe haline getirmek" adlı AB projesi kapsamında ilçe Kaymakamımız ve Birlik müdürümüz, Bulgaristan'da proje partnerleri ile bir araya gelip projenin aşamaları üzerine değerlendirmeler yaptı.

Değerli Taş, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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