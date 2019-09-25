Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, muharrem ayı dolayısıyla Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, muharrem ayının bolluk, bereket, birlik ve beraberliğin yaşandığı ay olduğunu belirtti.

Muharrem ayının İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Güngör, "Muharrem ayında ortak sevinç ve hüznümüzü yine hep birlikte yaşıyoruz. Mezhebi, rengi, ırkı ne olursa olsun tüm Müslümanların kardeş olduğu, farklı nimet ve tatların bir araya gelmesiyle oluşan aşure de aslında bu bütünlüğü simgeliyor. Bu duygu ve düşüncelerle muharrem ayının ülkemize, tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

Güngör, etkinlikten sonra öğrencilerle sohbet etti.

"Keşan Okuyor" projesi

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Keşan Okuyor" projesi başlatıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla başlatılan projede Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Keşan Uğur Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okuma etkinliği düzenledi.

Milli Eğitim Müdürü Saz, projeye öncülük eden Uğur Anadolu Lisesi idareci ve öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Bahçeşehir Koleji'nden Eczacılar Odası'na ziyaret

Edirne Bahçeşehir Koleji yöneticileri, Edirne Eczacılar Odası'nı ziyaret ederek Eczacılar Günü'nü kutladı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Edirne Bahçeşehir Koleji İlköğretim Müdürü Mahmut Boztürk, Lise Müdürü Aysun Yiğitsoy ve Kurumsal İletişim Uzmanı Burcu Karadeniz, Edirne Eczacılar Odası Başkanı Cenk Kes'i ziyaret etti.

Mahmut Boztürk, sağlık sistemi içinde eczacılık mesleğinin önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun kuruluş günü olan ve Eczacılar Günü olarak kutlanan bu günde, aynı zamanda velimiz olan Eczacılar Odası Başkanımız Cenk Bey'i ziyaret edip, bu kutsal meslekte verdikleri hizmet ve emekleri adına kendilerine teşekkür etmek istedik. Bu vesileyle tüm eczacılarımızın gününü kutlar, her birine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Cenk Kes de ziyaretten dolayı okul yöneticilerine teşekkür etti.

Okul yöneticileri, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in, geliri kız çocuklarının eğitimi için bağışlanan "Hayatım Eğitim" kitabını oda üyelerine hediye etti.