Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'ın geleceği için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Projelerin hayata geçmesi için girişimlerde bulunduğunu aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal ve İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin'i, Milli Eğitim Bakanlığımızı, DSİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ettik. Aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in de misafiri olduk. Keşan'ın geleceği için çalışıyoruz. Keşanımızın projelerine sahip çıkan Milletvekilimiz Fatma Aksal ve İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç'a teşekkür ederiz."

Bağımlılıkla mücadele eğitimi

Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Merkez Camisi'nde "bağımlılıkla mücadele" eğitimi verildi.

Edirne Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, sunumunda, Yeşilay'ın sağlıklı yaşama dikkat çekmeye devam ettiğini belirtti.

Bağımlılıklar ile mücadele kapsamında toplumun her kesimine bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Edirne Yeşilay Şubesi tarafından, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına dikkat çekmek, yediden yetmişe her kesim için sağlıklı yaşam parolası ile her hafta seminerler, eğitimler ve farklı etkinlikler ile çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımız Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden de bilgiler alabilir."

Sunumun ardından vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Lala Şahin Paşa Camisi'nde de Yeşilay yetkililerince sunum yapıldı.