Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Erdoğan'a teşekkür etti.



Erdoğan da Becan'a görevinde başarı diledi.



MHP'de görev dağılımı yapıldı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetim kurulunun Edirne, MHP ve ülkücü camiaya hayırlı olmasını diledi.

Toplantı sonucu Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Cahit Karadaş, Hüseyin Kara da İl Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Süloğlu'nda yol yapım çalışması



Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmaları esnasında bozulan ve hasar gören yolların yenilendiğini belirtti.



Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Ekiplerimiz ilçenin farklı noktalarında yol çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde tüm yollarımızı vatandaşlarımız için kullanışlı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Balkan'a ziyaret



Havsa Yeni Mahalle Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Başkanı Mesut Öztürk, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Balkan, Amatör Lig'de mücadele eden takımları desteklediklerini belirtti.



Belediye olarak spora olan desteklerin süreceğini aktaran Balkan, kulübe yeni sezonda başarı diledi.



Ziyaretin sonunda Balkan'a adının yazılı olduğu forma hediye edildi.