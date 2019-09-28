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Edirne'den kısa kısa

30 dakika önce

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ekiplerin asfaltlama çalışmalarını inceledi.

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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ekiplerin asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Keşan'ın geleceği için özveri ve titizlikle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Keşan'da yaşayan her vatandaşın memnuniyet düzeyini en üst seviyeye taşıyacaklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerle ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite yolunu yeni döneme hazırlıyoruz. Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Hakkı Yörük Sağlık Bilimleri Yüksekokulu yolunu üniversitemizin açılışı öncesinde asfaltlıyoruz. Keşan'da misafirimiz olan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için elimizden gelenin her zaman fazlasını yapacağız."

"Keşan için durmadan çalışmaya devam"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Demircan ile görüşme gerçekleştirdi.

Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Demircan ile beraberindeki heyet, bir otelde görüşme yaptı.

Helvacıoğlu, görüşmenin ardından, Keşan'a AB fonlarından hibe kaynak aktarımı sağlanması için istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Keşan için çalışmaya devam. Keşan'a hizmet üretmek için zaman ve mekan mefhumumuz yok. Gece gündüz Keşan için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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