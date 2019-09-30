Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Meriç İlçe Stadı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, stadın genel temizliğini yaptıktan sonra çevresindeki yolların bakımını yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Güngör, ilerleyen süreçte stadın doğal çimlendirilmesinin ve tribünlerin onarılmasının planlandığını kaydetti.

Edirne'nin ihracat ve ithalat rakamları

Edirne'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre arttı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne ihracat, ağustos ayında geçen yılın ayını ayına göre yüzde 13,7 artarak 4 milyon 300 dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ise geçen yılın ayın ayına göre yüzde 66,5 azalarak 2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise ihracat yüzde 1,6 ve ithalat da yüzde 1,5 arttı.

"Ortak Doğa Koruma Önlemleri" AB projesi

Süloğlu Belediyesi ve Bulgaristan'ın Burgaz Surgurlare Belediyesi ile ortak yürütülen "Ortak Doğa Koruma Önlemleri" AB projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süloğlu Belediye ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda proje kapsamında yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, 188 bin avroluk proje kapsamında belediyeye iki hibe iş makinesi alınacağını ve dere ıslahı ile ağaçlandırma çalışması yapılacağını belirtti.

EDOSK'tan doğa yürüyüşü etkinliği

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK), Saros Körfezi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

EDOSK'tan yapılan açıklamaya göre, 30 doğaseverin katılımıyla Mecidiye'den başlayan etkinlikte katılımcılar 15 kilometre boyunca yürüdü.

Çam ormanları arasında yürüyen doğaseverler, İtalyan Koyu olarak da bilinen Kale Koy'da deniz molası verdi.

Doğa yürüyüşü etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.