Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, CHP ve İYİ Parti Edirne milletvekillerini "etik" davranmadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, özelleştirme kapsamında Türkiye'deki bazı fabrikalarla birlikte satışa çıkarılan Alpullu Şeker Fabrikası'nda yeni sahipleri tarafından üretime başlandığını belirtti.

Fabrikanın kampanya açılışı nedeniyle yapılan etkinliğe CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar'ın da katıldığını aktaran Tercan, her iki milletvekilininde daha önce özelleştirmeye karşı çıktığını ve fabrika önünde yapılan eylemlerde boy gösterdiğini ifade etti.

Milletvekilleri Gaytancıoğlu ve Çakırlar'ın bu davranışının "etik" olmadığını savunan Tercan, şunları kaydetti.

"2018 yılında Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı çıkan ve burada düzenlenen eylemlerde boy gösteren CHP Edirne Milletvekili sayın Okan Gaytancıoğlu ile İYİ Parti Milletvekili sayın Orhan Çakırlar, 'Şeker Fabrikaları vatandır, vatan satılamaz' pankartının arkasında yürümüştü. Her defasında özelleştirmelere karşı çıkan ve bu konuda düzenlenen eylemlerde boy gösteren CHP ve İYİ Partili milletvekilleri dün yaptıklarını unutarak ya da görmezden gelerek açılışta neden boy gösterdiler? Bunu anlamak çok zor. Evet özelleştirmeye karşı çıktınız da, satılmaması için eylemlere katıldınız da, özelleştirmeden sonra neden koşa koşa kurdele kesmeye gittiniz.

Sizler özelleştirmeye karşıysanız gereğini sonuna kadar yapın. Dün başka, bugün başka ifadeler, insanların gözlerinin içine baka baka yalan konuşmalar seçmeninize de saygısızlık değil midir? Üretime dönük özelleştirmelerde iş ehline verildiği, istihdama devam edildiği sürece bizim özelleştirmelere itirazımız olamaz. Çünkü bu gibi hal ve hareketler etik değil. "

Bu tür işletmelerin istihdama önemli katkıları olduğunu vurgulayan Tercan, şöyle sürdürdü:

"Hatırlatmakta fayda var. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal tarafından özel sektöre örnek olsun diye Türkiye'nin çeşitli illerinde şeker, tekel ve Sümerbank fabrikaları inşa edilmişti. Artık 21. yüzyıldayız. Devlet şeker, sigara ve bez üretme işini yıllar önce özel sektöre bıraktı.

Binlerce insan bu fabrikalarda çalışıyor. Ülkeye önemli istihdam katkıları var. Üretime dönük özelleştirmelerde iş ehline verildiği, istihdama devam edildiği sürece bizim özelleştirmelere itirazımız olamaz. Çünkü bu gibi hal ve hareketler etik değil."

-Yaşlılar Haftası

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, yayımladığı mesajında, kimileri için yaşlılığın "yıkım" olarak algılandığını kimileri için ise "yaşamın altın çiçeği" olarak algılandığını belirtti.

Tüm canlılarda olduğu gibi insanların da hayatlarının ölümle son bulduğunu ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:

"Maalesef ki günümüzde ebeveynlerimiz yaşlanınca sığınacak kapı olarak huzurevini görüyorlar. Onlar bizleri ne zor şartlarda büyüttüklerini bir kavrayabilsek bırakın onları huzurevine bırakmayı birkaç dakikalığına bile yanımızdan ayrılmalarına razı olmayız. İhtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, kendi imkanlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek, ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak sosyal faaliyetler düzenlemek suretiyle sosyal ilişkilerini zenginleştirmek, aktivitelerini artırmak gerekir."

-Edirne İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantısı gerçekleşti

İl Genel Meclisi, Mehmet Geçmiş başkanlığında üyelerinin katılımıyla toplandı.



Gündem maddeleri okunmadan önce, Uzunköprülü pazarcıların hediye ettiği nektarinler, kasayla getirilerek il genel meclisi üyelerine ikram edildi.



Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Uzunköprü'ye kurulacak "Akıllı Pazar" projesiyle ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Pazarcıları ziyaret ederek, sorunlarını dinlediklerini belirten Geçmiş, "İlçedeki pazar yerinin ivedilikle yapılması gerektiğini bize ifade ettiler. Pazarcılarımız bize bir jest yaptı, onlara teşekkür ediyoruz." dedi.



"Meclis açılışında böyle bir jestle karşılaştık"



Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut da Uzunköprülü pazarcıların gönderdiği nektarinin il genel meclisinde dağıtıldığını belirterek, "İlçeye yapılacak pazarla ilgili bir komisyon raporu okunacak ve meclis bu konuda destekleme noktasında karar verecek. Biz pazarcıları proje konusunda ziyaret etmiştik, onlar da sağ olsunlar bize jest yapmışlar. Meclis açılışında böyle bir jestle karşılaştık, kendilerine buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Akbulut, meclisten "Akıllı Pazar" projesi ile ilgili kararın çıktıktan sonra Edirne Valiliği'ne sunulacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından ekim ayı gündem maddeleri okunarak oylandı.

-İl Milli Eğitim Müdür Arpacı'ya ziyaretler

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı okul yöneticilerini kabul etti.

İl Müdürü Önder Arpacı, TED Edirne Koleji Kurucu Temsilcisi Belgin İba, Okul Müdürü Arzu Aydın, Eğitim Koordinatörü Ozan Demiralp ile Edirne Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Hoşgör ve Edirne Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Fen Lisesi Müdürü Fehmi Özdinçer'i makamında kabul etti.

Okullarıyla ilgili bilgi veren yöneticilere İl Müdürü Arpacı, başarı diledi.