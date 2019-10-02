Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı "Üç Terimesterde Güncel Yaklaşımlar" programı, Türkiye Meternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu tarafından düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'ndeki programda hamileliğin başladığı süreçten itibaren yapılması gereken testler, kontroller, bebeğin oluşum ve gelişim evrelerini anlatan sunumlar yapıldı.

Anne ve bebek arasındaki olumlu ve olumsuz durumların incelenmesiyle oluşabilecek hastalıklar ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi verildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Yalçın Kimya ve Dr. Cenk Sayın'ın yaptığı oturumda, Dr. Bilge Çetinkaya "Rutin olarak hangi testler yapılmalı ve tedaviler planlanmalı", Dr. Cem Batukan "11-14 hafta tarama ve önleme stratejileri", Dr. Ahmet Gül "Fetal kardiak değerlendirme", Dr. Yasemin Doğan "Fetal kranial değerlendirme", Dr. Atıl Yüksel "cfDNA: kime, nasıl istenmeli?" isimli bilimsel sunumlar yaptı.



Oturum başkanlığını Dr. Recep Has ve Dr. Mehmet Uludoğan'ın yaptığı oturumda da Dr. Aytaç Yüksek "Tarama testleri: ne kadar güvenilir?", Prof. Dr. Yalçın Kimya "Kardiak değerlendirme", Dr. Halil Aslan "Nörosonografi: uzman hekimin sorumlulukları", Dr. Zeki Şahinoğlu "Ürogenital anomaliler" isimli sunumlar gerçekleştirdi.

Üçüncü oturumda erken ve geç preeklampside yönetim, hamilelikte hipertansiyon, risk faktörleri, doğumun yönetimi ve zamanı, kan analizi, hamileliğin devam ettiği süreçte anne ve fetusa olumsuz etkilerinin olabileceği durumda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Oturum başkanlığını Dr. Rıza Madazlı ve Dr. Ebru Çelik'in yaptığı oturumda Dr. Gökhan Yıldırım "Erken ve geç preeklampside yönetim", Dr. İbrahim Kaleoğlu "IUGR yönetimi, ne zaman doğum yaptırmalı", Dr. Özlem Pata "Doğum indüksiyonu eylemin yönetimi", Dr. Betül Acunaş "Petermde sorunlar, yaklaşım değişti mi?" isimli sunumları gerçekleştirdi.



Oturumların ardından, söz konusu sunumlar üzerine tartışma yapıldı.

Gürkan, Marmara Urban Forum'a katıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Marmara Urban Forum'a katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan forumda yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesinin hizmetlerini anlattı.

Belediye başkanlığını siyasetin en zor dalı olarak değerlendiren Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyecilikte yaptığımız hiçbir şey ve yaptığınız her şey sürekli konuşuluyor. Yaptığınız hemen unutuluyor. Mesela muhteşem bir park yaptınız, 'Başkan çok güzel bir park yaptı' diyen 10 kişiye rastlayamazsınız. Zaten yapman gerekiyordu, senin bu görevindi. Seni o yüzden seçtik. Sana o yüzden oy verdik. Ama o parkın yolları bozulursa, parka bakılmazsa, işte o diğerinden katlarca daha fazla konuşuluyor. Bir yol yaparsınız, o yolda su patlağı olur, kazılmak zorunda kalınır. O yapılan yol konuşulmaz ama kazılan yol günlerce konuşulur. Bu yüzden dünyada da Türkiye'de de belediye başkanlığı siyasetin en zor dalı."

Saadet Partisi itfaiyecileri ziyaret etti

Saadet Partisi, "İtfaiyecilik Haftası" kapsamında Edirne İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel ve itfaiye personeli ile görüştü.

Demirkıran, burada yaptığı konuşmada, itfaiyeciliğin bilgi, tecrübe ve özveri gerektirdiğini ifade etti.

Atık istatistikleri

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli atık istatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm belediyelerde 32,2 milyon ton atık toplandığı belirtildi.

Kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarının 1,16 kilogram olduğu aktarılan açıklamada, "Edirne ve Tekirdağ'?da 1,33 kilogram kişi başı atık miktarı ile 18. sırada, Kırklareli ise 1,19 kilogram ile 31. sırada yer almıştır. Edirne'de atık hizmeti verilen belediyelerden 155 bin 398 ton, Tekirdağ'da 499 bin 519, Kırklareli'nde ise 127 bin 428 ton atık toplandığı belirlendi." ifadeleri kullanıldı.