Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi Ekrem Canalp, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Canalp ziyarette yaptığı konuşmada, valiliğin herkese açık olduğunu belirtti.

Edirne için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Canalp, "Bizim kapımız sizlere her zaman açıktır. Edirne'nin yararı için yapacağınız tüm çalışmaların elbette yanında olacağız. Bugün dünyanın bir çok ülkesi Osmanlı'nın bir çok insanı kucaklamasının eseridir. 600 yıllık bir imparatorluk her zaman birleştirici olmuştur. Bizlerde kapımızı sonuna kadar açtık. Kollarımızı açtık. Bürokrasi olarak herkesi kucaklamalıyız. Böyle olursa gelişim sağlanır. Çalışacağız işimizi severek yapacağız." ifadelerini kullandı.

MHP Edirne İl Başkanı Tercan da göreve geldikten sonra ilk ziyareti valiliğe gerçekleştirdiğini belirterek, "Edirne için faydalı olacak tüm çalışmaların yanında olacağız. Yeni göreve geldik ve ilk ziyaretimizi size yapıyoruz. Bizler ülkesinin, Edirne'nin her konuda gelişimine kattı sağlamak için görevdeyiz. Sizlerin Edirne'ye yapacağınız yatırımlara desteğimiz tam olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhur Deniz Uysal'ın adı çocuk parkında yaşayacak.

Edirne Belediyesi'nce yapılan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak parka, rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Cumhur Deniz Uysal'ın adı verilecek.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerinin belediye başkanı Recep Gürkan'a arkadaşlarının hatırasının yaşaması için bildirimde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Gürkan'ın da öğrencilerin isteğine duyarsız kalmayıp, vefat eden üniversite öğrencisinin adının parkta yaşayacağını duyurduğu kaydedildi.

"Saadet Partisi yeni bir çalışma dönemine girdi"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, partisinin yeni bir çalışma dönemine girdiğini bildirdi.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partisinin vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinlemeye ve çözüm bulmaya devam ettiğini belirtti.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın Edirne'ye geleceğini aktaran Demirkıran, "Saadet Partisi yeni bir çalışma dönemine girdi. Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Karaduman'ın da katılımı ile 6 Ekim Pazar günü toplantı gerçekleştireceğiz. Ekim ayı ile birlikte teşkilat çalışmaları için her bakımdan daha elverişli bir dönem başladı. Saadet Partisi olarak yeni dönemde yapacağımız çalışmaları gözden geçirmek ve teşkilat mensuplarımızı motive ederek daha aktif hale getirmek üzere bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.