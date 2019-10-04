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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

İpsala'da, lise öğrencileri tarafından başlatılan "İpsala'da okullarımız canlanıyor" projesi uygulanmaya başladı.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

İpsala'da, lise öğrencileri tarafından başlatılan "İpsala'da okullarımız canlanıyor" projesi uygulanmaya başladı.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala Anadolu Lisesi Gönüllüler Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan projenin açılışında İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan besleme kaplarına su ve mama konuldu.

Kaymakam Aslantatar, öğrencileri tebrik ederek sokak hayvanlarının yaşamlarının kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bine ulaştı

Edirne'de trafiğe kayıtlı 160 bin 546 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 113 bin 30 oldu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 113 bin 30 adet taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Edirne'de trafiğe kayıtlı 160 bin 546 motorlu kara taşıtı bulunuyor

Edirne, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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