Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü heyeti, Vali Canalp'i ziyaret etti.

Ziyarette, Uzunköprü ilçesinde yapılan çalışmalar görüşüldü.

Başkan Gürkan'a ziyaret

MHP Edirne İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başka Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tercan ve ekibine görevinde başarı diledi.

Edirne'nin ortak payda olduğunu belirten Gürkan, "Kentimizin menfaatleri, geleceği doğrultusunda hareket etmek ise bizim asli görevimiz. O nedenle Edirne MHP İl Başkanı Zakir Tercan ve İl Yönetimi ile bir araya gelerek ortak paydamız olan Edirne'yi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Tercan da Gürkan'a teşekkür etti.

Öğrenciler kırtasiye malzemesi desteği

Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, Esenler ve Sultangazi Belediyeleri tarafından eğitime destek amacıyla gönderilen kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz, Cumhuriye Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek kırtasiye malzemelerini dağıttı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Açıkgöz, kırtasiye malzemelerinin geri dönüşüm ürünlerinden elde edildiğini belirterek, öğrencilere geri dönüşüm konusunda dikkatli davranmaları tavsiyesinde bulundu.

Keşan'da yol yapım çalışması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Paşayiğit Caddesi'nde yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, caddedeki yol yapım, kaldırım ve kavşak düzenleme çalışmasıyla caddenin güzelleşeceğini belirtti.

Çalışmaları yerinde takip eden Helvacıoğlu, Keşan'a yakışır bir çalışma yapıldığını ve vatandaşların olumlu tepkilerinin ekiplere güç verdiğini kaydetti.

Edirne 7. Kitap Fuarı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne 7. Kitap Fuarı'nda fuarın en genç yazarıyla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Bahçeşehir Koleji 5. Sınıf öğrencisi Eyşan Ege kaleme aldığı "Sihirli İkizler" adlı kitabını imzalayarak Başkan Gürkan'a armağan etti.

Genç yazarı tebrik eden Gürkan, yazarlık hayatına başlayan Ege'nin kitabını zevkle okuyacağını belirtti.

Ege de Gürkan'a teşekkür etti.