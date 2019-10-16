Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Albay Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kaymakam Açıkgöz'e teşekkür etti.



Açıkgöz de Doğan'a çalışmalarında başarı diledi.



-Kongre süreci başladı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP'de kongre sürecinin başladığını bildirdi.

Pekcanlı, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kongre takviminin netleştiğini ve 8 Kasım'da delege seçimleriyle başlayan sürecin 2 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak il başkanlığı seçimiyle tamamlanacağını söyledi.

Kongre sürecinin sorunsuz şekilde geçmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Pekcanlı, kongrede il başkanlığı için yeniden aday olma niyetinde olduğunu dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'in yanında olduklarını da ifade eden Pekcanlı, "Askerimizin ayağına taş değerse bizimde gözümüze yaş değer. Harekatın hayırlısıyla kayıpsız tamamlanmasını temenni ediyoruz. Mehmetçik'in yanındayız." dedi.

Pekcanlı, bir gazetecinin şehir içi ulaşımda yaşanan sıkıntılarla ilgili sorusuna ise "Yapılan değişikliklerden dolayı sıkıntılı bir süreç geçiriliyor. Kötü olan bir sistem vardı ve bunun iyi hale getirilmesi için değişikliğe gidildi. Okulların açıldığı dönemde bu değişikliğin yapılması yerine yaz aylarında yapılsa belki daha az sancılı bir süreç olabilirdi. Bu değişikliğe biraz süre verilmeli." şeklinde cevap verdi.

Edirne'de yaya kaldırımları yeniden düzenleniyor

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 6 mahallede yaya kaldırımlarını yeniden düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başlatılan çalışmalar kapsamında 39 bin metrekarelik alanda kaldırımlar revize edilerek, yeni açılan yollara kaldırım yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altı mahalle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yaya kaldırımı revizyon çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü aktaran Gürkan, "Başlattığımız çalışma kapmasında mevcut kaldırımlar yeniden düzenlenecek, yeni açılan yollara da yaya güvenliğini sağlamak için yeni kaldırımlar yapılacak. Çalışmalarımız 39 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.