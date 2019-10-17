Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesinde (TÜ) eğitim gören Makedonya'nın Tetova Üniversitesinden hekim adayları, sertifikalarını aldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen törende, Tetova Üniversitesi ile temaslarının her geçen gün arttığını söyledi.

Balkan ülkelerinden gelen öğrencileri evlatları gibi gördüklerini belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin gönül coğrafyası Balkanlar, esas itibarıyla bir bütünün, tarihi ve kültürel mirasımızın yegane bir parçası. Yüreğimizin ve gönüllerimizin bir olduğu, nesiller arası güçlü bağların bulunduğu, gönüllerimizin birleştiği bir yer. Balkan coğrafyasındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Kültürel ve tarihsel birlikteliğimize paralel çok yakınız, adeta kardeşiz, akrabayız."

Konuşmaların ardından TÜ'de eğitim alan yabancı öğrencilere sertifikaları verildi.

"Teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık" konferansı

Enez ilçesinde "Teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık" başlıklı konferans düzenlendi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Birimi, Enez Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Yeşilay Şubesi işbirliğiyle "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" kapsamında Enez Lisesi Konferans Salonu'nda konferans gerçekleştirildi.

Enez ilçe merkezinde ve köylerinde taşımalı eğitimden yararlanan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik konferansta, madde bağımlılığı ve bağımlılık riskinden korunma konusunda bilgi verildi.

Eğitim sonunda okul bahçesinde açılan stantta bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla uluslararası ödül almış karikatürler sergilenerek, yaş gruplarına uygun hazırlanmış el ilanı, broşür ve afişler öğrencilere dağıtıldı.

Konferansı Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı ve Edirne Yeşilay Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Enez Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun, Enez Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Asmalı ve öğretmenler de izledi.

Program kapsamında, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, meslek edindirme kursuna katılan 50 kadın kursiyere "Madde bağımlılığı ve bağımlılık riskinden korunma" eğitimi verildi.