Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi Ekrem Canalp, muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp, muhtarlar günü nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerin muhtarları ile vali konağında düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Konak girişinde muhtarları tek tek karşılayarak sohbet eden Vali Canalp, muhtarların yerel yönetimlerin temelini oluşturduğunu belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Canalp, "Muhtarlarımız ilimizde başarılı hizmetlerini sürdürmektedir. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum ve hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı, günün anısına Vali Canalp'e çiçek takdim etti.

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Enez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor sahası sosyal tesisleri inşaatı sürüyor

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından, kapalı saha yanına yaptırılan sosyal tesisin inşaatı sürüyor.

Gençlerin, spor öncesi ve sonrası etkinliklerden faydalanabileceği 210 metrekare alan üzerine kurulan tesis, kitap kafe hizmeti de verecek. Enez Kaymakamlığı koordinesinde inşa edilen tesis, önümüzdeki aylarda hizmete girecek.

Çakır, muhtarları kabul etti

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Edirne merkez ve merkeze bağlı köylerin muhtarlarını kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çakır, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kendisini ziyaret eden muhtarları, belediye meclis salonunda kabul etti.

Yerel yönetimler konusunda muhtarlık müessesesinin tecrübeli olduğunu belirten Çakır, muhtarların toplumsal yaşamın önemli unsurlarından olduğunu ifade etti.

Bisiklet yol yarışı düzenlenecek

Edirne 11'inci Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlenecek.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışının 11'incisi, pazar günü düzenlenecek.

Sporcuların yedi farklı kategoride mücadele edeceği yarış, Selimiye Camisi önünden başlayacak.

Havsa Yolageldi kavşağından dönüş yapacak bisikletçiler, yarışı Selimiye Camisi önünde tamamlayacak.