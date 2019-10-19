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Edirne'den kısa kısa

56 dakika önce

Edirne'de bir iş yerinden elektrik kablosu çalındı.

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Edirne'de bir iş yerinden elektrik kablosu çalındı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden kablo çalındığını gören G.D. durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemede 100 metre kablo çalındığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hayvan sattı, parasını alamadı

Keşan ilçesinde bir kişi, büyükbaş hayvanlarını sattığı kişiden parasını alamayınca polise başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi'nde yaşayan R.K. iki büyükbaş hayvanını 15 bin liraya M.Ö'ye sattı.

Parasını alamayan R.K. şikayette bulundu.

Kaçak içki operasyonu

Edirne'de aracında kaçak içki bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, İskender köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 6 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı.

Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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