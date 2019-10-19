Edirne'den kısa kısa

Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı'na kamelyalar konuldu.

Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen proje kapsamında seyir tepesine kamelyalar yerleştirildi.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, alanda incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşların güzel manzara eşliğinde piknik yapma imkanı bulacağını söyledi.

Muhtarlar Günü

Havsa ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Azatlı Köyü Muhtarı Musa Balcı, törene katılan muhtarlar adına yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşması, istek ve taleplerinin en kısa sürede gerçekleşmesi için çaba harcadıklarını kaydetti.