Edirne'den kısa kısa

Bulgaristan Ulusal Engellilere İşverenler Federasyonu Başkanı Eli Todorava ve beraberindeki heyet, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, Todorava ve beraberindeki heyeti, nikah salonunda ağırladı.

Engelsiz bir şehir oluşturmak için çalıştıklarını belirten Gürkan, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılmaları için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kentteki kaldırımların iniş ve çıkışlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatıldığını belirten Gürkan, "Ben çağdaş kenti hep böyle tanımlıyorum; bir engeli sabah tek başına evinden çıkıp, çarşıya çıkıp her işi tek başına halledip, yine tek başına eve dönebiliyorsa, benim için o kent, çağdaş bir kenttir. Edirne'yi böyle bir kent yapmak için uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Tabi kolay değil. Çok engel var. Ama çok engel var diye bununla mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Todorava da Gürkan'a Bulgaristan'da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genç girişimciler TÜ öğrencileriyle mutfakta buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Genç Girişimciler Kurulu, Trakya Üniversitesi öğrencileriyle mutfak etkinliklerinde buluştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan açıklamaya göre, TOBB Edirne Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serkan Üner, Başkan Yardımcıları Ayhan Dinç ve Mert Seyyar ile kurul üyeleri, Trakya Üniversitesi Öğrenci Topluluk Başkanları ile bir araya geldi.

Genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme amacı ile Arda Meslek Yüksekokulu eğitim mutfağında düzenlenen etkinlikte, Eğitmen Şef Burak İşçimen ve Eğitmen Asistanı Doruk Efe Doğruyer ile birlikte etler ve pişirme teknikleri konulu eğitim gerçekleştirildi.

DOÇEK, Volkan Ateş anısına yürüdü

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Enez Gala Gölü'nde "Volkan Ateş" anısına yürüyüş düzenledi.

Keşan DOÇEK'ten yapılan açıklamaya göre, gölün çevresindeki patika ve yamaçlarda yapılan yürüyüşün, genç yaşta hayatını kaybeden, Enez'in değerli öğretmeni Volkan Ateş'e ithaf edildi. 121 kişinin katılımıyla Enez Gala Gölü seyir tepesinden başlayan yürüyüş 16 kilometrelik parkurun tamamlanmasıyla aynı noktada sona erdi.

Keşan DOÇEK Başkan Yardımcısı Aylin Akalın, genç yaşta kaybettikleri Volkan Ateş'i saygı ve özlemle andıklarını belirterek, Enez'de kendilerini ağırlayan Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği üyelerine teşekkür etti.