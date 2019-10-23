Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ağaçlandırma seferberliğine ilişkin Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Kamil Elitez, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile rektörlük makamında bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, Trakya Üniversitesi ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile merkez ve ilçe yerleşkelerde ağaç dikimine elverişli yerlerin, uygun türlerde fidanlarla ağaçlandırılması ve peyzajı ile ilgili çalışmalar hakkında bir değerlendirme yapıldı.

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde, Trakya Üniversitesi eğitim sahaları ve kampüs alanlarına 2 binden fazla fidan ekilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında, Trakya Üniversitesinde ağaçlandırılacak sahaların toprak analizleri, ağaçlandırmaya uygun alanlar için ağaçlandırma, toprak muhafaza uygulama ön etüt raporu ve dikilmesi planlanan fidanların temini Edirne Orman Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

-Öğrenciler sertifikalarını aldı

Uluslararası akreditasyon kurumu olan Pearson Assured tarafından geçen yıl akredite edilen Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık programını tamamlayan ilk öğrenciler sertifikalarını aldı.

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık programındaki eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, okulda gerçekleştirilen törenle "Pearson Assured" onaylı sertifikaları verildi.

Türkiye'de üst düzey Yabancı Dil Hazırlık Programlarına verilen kalite belgesi, öğrencilerin başarılı geçen bir hazırlık eğitiminin ardından almaya hak kazandıkları, uluslararası geçerliliğe sahip bir belge niteliği taşıyor.

-Rektör Tabakoğlu, klarnet virtüözü Çağrı'yı kabul etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, klarnet virtüözü Serkan Çağrı'yı kabul etti.

Serkan Çağrı, kurucu başkanlığını yaptığı Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı (TARSEV) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Balkan Müzik Festivali'ne üniversitenin ev sahipliği ve iş birliği nedeniyle Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Çağrı, Rektör Tabakoğlu'na teşekkür plaketi sundu.