Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamlığınca başlatılan "2023 İlçe Vizyon Projeleri" kapsamında uygulanan "Kendi Kendimi Koruyorum" projesinde öğrencilere hijyen eğitimi verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç Devlet Hastanesi koordinasyonunda gerçekleştirilen projede öğrenciler ve vatandaşlara sağlıklı yaşama kültürü kazandırılması hedefleniyor.

Meriç Devlet Hastanesi Başhekimi Armağan Bağış, projenin başarıyla sürdüğünü, ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik mobil eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığını belirtti.

"2023 Eğitim Vizyonu Edirne Projeleri"

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "2023 Eğitim Vizyonu Edirne Projeleri"yle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak "2023 Eğitim Vizyonu Edirne Projeleri" ayrıntıları ile değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Soytürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve proje ekibi katıldı.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde kano turu düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte kanser farkındalığı oluşturmak amacıyla kürek çekildi.

Nehirde kürek çeken katılımcılar, pembe pankart açarak meme kanseri konusunda farkındalık oluşturdu.

"Okur-yazar Buluşmaları" projesi

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, "Kırmızı Papatyalar" konulu söyleşi düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programınca desteklenen "Okur-Yazar Buluşmaları" programlarının üçüncüsü gazeteci ve yazar Gülay Alpagut'un katılımıyla gerçekleşti.



Programın sonunda yapılan çekilişte beş katılımcıya Alpagut'un Kırmızı Papatyalar kitabı hediye edildi.