Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi yayınlarından "Eğitimde yeni yönelimler" kitabı, yaşamını yitiren araştırma görevlisi Egemen Aydoğdu anısına yayımlandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, editörlüğünü Prof. Dr. Hikmet Asutay, Prof. Dr. Sevinç Maden ve Prof. Dr. Muhlise Ögeyik'in üstlendiği "Eğitimde Yeni Yönelimler/New Trends in Education" kitabı çıktı.

Kitap, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi öğretim elemanlarından vefat eden araştırma görevlisi merhum Egemen Aydoğdu'nun anısına yayımlandı.



Kitap içerisinde Egemen Aydoğdu'nun çalışma arkadaşları tarafından toplam yirmi iki bölüm bir araya getirildi, eğitimin farklı alanlarında yeni yaklaşımlar ve yeni yönelimleri ele alan çalışmalar derlendi. Trakya Üniversitesi Yayınları arasında yer alan kitap, Trakya Üniversitesi matbaasında basıldı ve elektronik kitap olarak da Trakya Üniversitesi Kütüphanesi web sitesinde erişime açıldı.



Öğrencilere yönelik oryantasyon programı

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryanstasyon programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Keşan Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Uygulama Alanında gerçekleştirilen kahvaltıda Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, akademisyen ve idareciler öğrencilerle bir araya geldi.

Programda öğrencilerin soru ve sorunlarını belirtip çözüm önerileri konuşuldu.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı"

Edirne Bahçeşehir Koleji'nde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Trakya Meme Hastalıkları Derneği Başkanı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, meme kanserinin tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.

Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulayan Prof. Dr. Sezer, "Meme kanserindeki risk faktörlerine baktığımız zaman bir yanda çok yüksek risk faktörleri, bir yanda daha düşük risk faktörleri vardır. Genetik mutasyon dediğimiz, aileden bize kalan genlerimizin olduğu mutasyon, önemli sebeplerden bir tanesidir. Bunun dışındaki risk faktörleri arasında; alkol kullanımı, kilo ve yaş gibi faktörler vardır. Riskimizin ne olduğunu bilirsek, bunu engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Okul Müdürleri Mahmut Boztürk ve Aysun Yiğitsoy da Sezer'e teşekkür ederek, Sezer'e plaket verdi. Sezer'e Bahçeşehir Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in gelirini kız çocukları için bağışladığı "Hayatım Eğitim" kitabı hediye edildi.