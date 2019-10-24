Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, üç farklı noktada yağmur suyu toplama ve terfi merkezi yapımı için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Kocasinan Mahallesi'nde aşırı yağışlarda oluşan göllenme ve su taşkınlarını önlemek için ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirtti.

Çalışmaların DSİ'nin sulama kanalı güzergahı boyunca yapıldığını aktaran Gürkan, "Ekiplerimizin çalışmaları bir ayda tamamlanacak. Yağmur suyu toplama ve terfi merkezi, Kocasinan Mahallesi'nde aşırı yağışlarda oluşan göllenme ve su taşkınlarının önüne geçecek." ifadelerini kullandı.

Pehlivan Solar Team'in başarısı

Trakya Üniversitesi Tasarım Proje Topluluğu öğrencilerinin oluşturduğu Pehlivan Solar Team, tasarladıkları "Monte" isimli araçla Shell Eco-Marathon'un düzenlediği organizasyonda başarı elde ederek, gelecek yıl Londra'da düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında öğrenciler tarafından kurulan ekip, Shell Eco-Marathon'un düzenlediği organizasyona katıldı.

İngiltere'den gelen teknik heyetin yaptığı tüm teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan ekip, 2020'de Londra'da düzenlenecek olan Shell Eco-Marathon Avrupa Yarışlarına katılmaya hak kazandı.

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Cem Kürkçü ve yönetim kurulu üyeleri, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, PTT Edirne Başmüdürü Bülent Uğurtepe'yi ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Uğurtepe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürkçü'ye teşekkür etti.

Kürkçü de PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Uluslararası öğrenciler Osmanlı şerbetiyle tanıştı

Trakya Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Trakya Üniversitesi Şerbet Evi'nde gerçekleşen etkinlikte Osmanlı şerbetiyle tanışıp, şerbet hazırladı.

Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Şerbet Evi projesi ile kaybolmuş lezzetleri tekrar gün yüzüne çıkarmayı ve Osmanlı mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Düzenlenen etkinlikle uluslararası öğrencilerin Osmanlı lezzetleriyle buluştuğunu belirten Atakişi, "Daha önce Türk öğrencilerimizle yaptığımız etkinliği şimdi uluslararası öğrencilerimizle yaparak onlara kültür ve medeniyetimizi yakından tanıtıyoruz

ve aramızdaki ilişkileri güçlendiriyoruz. Gastronomi hocalarımızın eşliğinde yapmış olduğumuz literatür taramalarında bulduğumuz yaklaşık 300 şerbeti ilk defa bu proje kapsamında ziyaretçilerle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Çocuk Felci Günü

Edirne Rotary Kulübü Başkanı ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, yapılan başarılı çalışmalarla çocuk felci hastalığının görülme sıklığının yüzde 99 azaldığını bildirdi.

Hastalık yok olana kadar çalışmaların süreceğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de Rotary tarafından 1985 yılında başlatılan çalışmalar Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 1987 yılından itibaren hız kazanmış, Türkiye'de yürütülen aşı kampanyasına maddi desteğin yanı sıra rotaryenler gönüllü insan desteği ile ulaşım, kumanya, çocukların aşıya özendirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi gibi konularda ciddi katkılar sağlayarak önemli çabalar sarf etmiştir.



Bugün gelinen noktada ülkemizde 1999 yılından beri çocuk felci hastalığı görülmemektedir. Dünya çapında ise vaka sayısı yüzde 99 oranında bir düşüş ile virüs sadece 2 ülkede endemik olarak kalmıştır. Dünya üzerinden silinme aşamasına getirilen bu amansız hastalığın sonlandırılması için duyarlılığımız ve gayretlerimiz ilk günkü kararlılık ve inançla sürdürülmeye devam edecektir."