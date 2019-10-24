Edirne'den kısa kısa

Keşan'daki öğrencilerin tiyatro bileti için topladığı pet şişeler Keşan Belediyesine teslim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Sevgi Anaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere teşekkür eden Helvacıoğlu, "Fatih Sultan Mehmet İlkokulunun çevreye duyarlı örnek öğrencisi Toprak Zımba'nın topladığı 200 pet şişe ile Sevgi Anaokulu'nun minik öğrencilerinin topladığı yüzlerce pet şişeyi okullarında teslim aldık, tiyatro biletlerimizi takdim ettik. Öğrencilerimize çevreye duyarlı örnek davranışları dolayısıyla yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Keşan Belediyesi konferans salonunda öğrencilere tiyatro oyunu sahnelenecek.

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı konser verecek

Keşan ilçesinde klarnet virtüözü Serkan Çağrı konser verecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ilçede çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtildi.

Açıklamada, Serkan Çağrı'nın 27 Ekim saat 20.00'de Keşan Belediyesi konferans salonunda konser vereceği kaydedildi.

Esnaftan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Kurtuluş Caddesi esnafı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Keşan esnafının memnuniyet derecesini yukarı seviyeye taşıyacaklarını aktaran Helvacıoğlu, "19 Kasım Keşan'ın Kurtuluş Günü dolayısıyla Kurtuluş Caddesi'nde alışveriş günleri etkinliği düzenlenecek." dedi.

Keşan'da asfalt, kaldırım ve peyzaj çalışmaları

Keşan Belediyesi ekipleri ilçedeki asfalt, kaldırım ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Paşayiğit Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek, belediye ekiplerinden bilgi aldı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımız çalışmalarımızdan memnun. Vatandaşımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Gaytancıoğlu'ndan açıklama

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tarıma yeterli destek verilmediğini öne sürdü.

Gaytancıoğlu, yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik destek ödemelerinin zamanında ödenmediğini savunarak, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.



Çiftçinin zor durumda olduğunu iddia eden Gaytancıoğlu, üreticilere destek verilmesi gerektiğini kaydetti.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nde kutlama etkinlikleri yapılacağını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların müze girişinde Türk bayraklarıyla karşılanacağını ve programın dans gösterileri ve şarkı yarışmalarıyla süreceğini kaydetti.



Gürkan, çocuk korosu konseri ve fidan dikimi ile sona erecek programa vatandaşları davet etti.



İl Başkanı Akmeşe'den, Atalay'a ziyaret



AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay'ı ziyaret etti.



AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Atalay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Akmeşe'ye belde hakkında bilgi verdi.

Akmeşe de Atalay'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Süloğlu'nda yol yapım çalışması

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, bozuk ve eski yolların yenilendiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.