Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı hizmet modellerinden faydalanan çocuklar, anneleri ve il yöneticileri, Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlenen programla kutladı.

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, geleceğin mimarı çocukların en iyi şekilde yetişmesi için çok çalışılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Bayramında, çocuklarla olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akmeşe, "Bundan sonra da inşallah çocuklarımızın yeteneklerini gösterebilecekleri çalışmalara ağırlık vereceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." dedi.

Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erdinç Çekiç de yaşları 10 ila 17 arasında değişen 80 çocukla birlikte düzenledikleri programa gösterilen yoğun ilginin yeni projelere kapı açacağını belirtti.

Başsavcı Karabacak, tecrübelerini paylaştı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu Adalet programı öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki tecrübelerini paylaştı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcısı Fatih Karabacak, yüksekokulun konferans salonunda buluştuğu öğrencilere Türk Hukuk Sistemiyle ilgili bilgiler verdi ve mesleki deneyimlerini aktardı.

Programa, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Edirne 1. Sulh Ceza Hakimi Volkan Bozkaya, İpsala Cumhuriyet Savcıları Muhammet Boçoğlu ve Ferhat Akıl ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

TÜ öğretim üyesinden Karadağ'da konferans

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, Karadağ'da konferans verdi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun, Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisinin daveti üzerine, başkent Podgoritsa'daki Akademi Merkezi'nde "Tıpta Yayın Etiği" başlıklı konferans verdi.

Moderatörlüğünü Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi Üyesi Prof. Dr. Goran Nikolic'in yaptığı toplantıya, Hırvatistan'dan Croatian Medical Journal Baş Editörü Prof. Svjetlana Kalanj Bognar, Bosna-Hersek'ten Bosnian Journal of Basic Medical Science Managing Editörü Dr. Faruk Skenderi ve Sırbistan'dan Vojnosanitetski Pregled Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Silva Dobric de konuşmacı olarak katıldı.

TÜB Erasmus+ Toplantısı

Trakya Üniversiteler Birliği'nin (TÜB) Erasmus+ 2. Bölgesel Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitelerinin üyesi olduğu TÜB'ün Erasmus+ 2. Bölgesel Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı, Edirne'de gerçekleşti.

Toplantıda, TÜB üyesi üniversitelerin, Erasmus-Ana Eylem 1, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) Kapsamında Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği proje faaliyetleri görüşülerek, bu kapsamda TÜB üye üniversiteleri arasında yapılan ve yapılacak işbirliği ve koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı öğretmenlerle buluştu

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okullarında müzik atölyeleri kurulan okul müdürleri ve atölye sorumlusu öğretmenlerle Mimar Sinan Ortaokulu'nda bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arpacı, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Edirne Valiliği tarafından müzik atölyesi kurulan Mimar Sinan, Merkez Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet, Havsa Cumhuriyet, Süloğlu Cumhuriyet Ortaokullarının müdürleri ve atölye sorumlusu öğretmenleriyle Mimar Sinan Ortaokulunda bir araya geldi.

Arpacı'ya ziyaretlerinde Müdür Yardımcıları Kemal Soytürk ve Cemal Turan eşlik etti.