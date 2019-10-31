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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Meriç Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin olağan meclis toplantısı yapıldı.

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Meriç Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin olağan meclis toplantısı yapıldı.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakam Ekrem Güngör başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2019 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2020 yatırım ve çalışma programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda yapılan seçimle bir yıl görev yapacak iki muhtar üye de seçildi. Yapılan seçim sonucunda Küpdere köyü muhtarı Erol Özen ve Yakupbey köyü mhuhtarı Gürol Aracı encümen üye olarak seçildi.

Prof. Dr. Öztuna'ya ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semiha Öztuna'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Havsa'da yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Balkan, Prof. Dr. Öztuna'ya çalışmalarında başarı diledi.

Belediye Başkanı Günenç'e ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i ziyaret etti.

Enez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Günenç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu da Günenç'e çalışmalarında başarı diledi.

Okur-yazar Buluşmaları" projesi

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, "Balkanlardan Kafkaslara Şiir Dinletisi" konulu söyleşi düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programınca desteklenen "Okur-Yazar Buluşmaları" programlarının dördüncüsü Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Canım'ın katılımıyla gerçekleşti.


Programın sonunda yapılan çekilişte yedi katılımcıya Prof. Dr. Canım'ın kitabı hediye edildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Trakya Bölgesi, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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