Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri derslerini Edirne Millet Kıraathanesinde işledi.

Uzunköprü Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Bize her yer derslik projesi" kapsamında Edirne Millet Kıraathanesinde coğrafya dersi işledi.

Uzunköprü Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Kolayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman önderliğinde 3 yıldır yürütülen proje kapsamında öğrencilerin çeşitli tarihi mekanlarda ders işlediğini belirtti.

Projenin, öğrencilerin zihnini açan, geçmiş ile geleceği bir arada bulunduran bir proje olduğunu ifade eden Kolayel, "Bugün de Millet Kıraathanesinde bir ders yapmak istedik. Millet Kıraathaneleri 7'den 70'e hitap eden, ilim ve irfanla meşgul olunan mekanlar. Biz de projemizi burada gerçekleştirmeyi amaçladık. Çarşamba günü de öğrencilerimiz 57'nci Alayda ders yapacak." diye konuştu.

Öğrencilere Atatürk silüeti baskılı tişört armağan edildi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla, Edirne Atatürk Ortaokulu Mezunları Derneğince düzenlenen etkinlikte, okulun 5'inci sınıf öğrencisine üzerinde Atatürk silüeti baskılı tişört hediye edildi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Seçil Evren Kösem, okuldaki törende yaptığı konuşmada, mezun oldukları okulun öğrencilerine, okulun adına yakışır bir hediye vermek istediklerini belirtti.

137 yıllık okulun öğrencilerinin gözlerinde Atatürk sevgisini görmenin, mezunlar için çok anlamlı olduğunu belirten Kösem, "Gelecekte ülkemizin yönetimini devralacak, geleceğimizi yönlendirecek, uygar ve saygın bir ulus olma bilincini daha da pekiştirecek gençler, ulu önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında ilerlemelidir." dedi.

Etkinliğe, dernek üyeleri, okul müdürü Necmettin Kıyıcı ve öğretmenler de katıldı.

Edirne İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantısı

Edirne İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantılarını ikinci bileşimi gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yönetiminde yapılan toplantıda gündemdeki iki madde karara bağlandı.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, "Yeni Saray Alanı Taşınmaz Tahsisi" konulu raporu sundu.

Kılıç, Edirne Sarayı Kazası içinde Kışlai Hümayun mevkisinde bulunan 2 bin metrekarelik bahçe yeri vasıflı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne 25 yıllık tahsisinin komisyonca karar verildiğini belirtti.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun konuyla ilgili raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Köylere Yönelik Hizmetler ve ORKÖY Komisyonu'nun "Süt sığırcılığı kredileri" hakkındaki raporu da sunuldu.

Bülent Ecevit vefatının 13. yılı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in ölümünün 13. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Ecevit'in CHP'nin üçüncü genel başkanı olduğunu ve hayatını Türk milletine adadığını belirtti.

Ecevit'i rahmet ve saygıyla andığını belirten Pekcanlı, "Ecevit, Türkiye'de ayak basmadık ilçe, köy bırakmayarak siyasetin sahada, alanda yapılacağını bize gösteren bir devlet adamıydı. Başbakanlık döneminde 1974 Kıbrıs Harekatını gerçekleştirmiş 1999 yılında da terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanılarak Türkiye'ye getirilmesini başarmış büyük bir devlet adamıdır. Dünyada da saygın bir devlet adamı olan Ecevit'i ölümünden bugüne hala çiftçi dostu, işçi babası ve Kıbrıs fatihi olarak anıyoruz, hala özlüyoruz ve ruhu şad olsun diyoruz. Türk milleti Bülent Ecevit'e minnettardır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Günenç'e ziyaret

Enez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Volkan Örs ve yönetim kurulu üyeleri, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Günenç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Enez Spor'un her zaman destekçisi olduğunu belirtti.

Örs de Günenç'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Günenç'e adının yazılı olduğu forma hediye edildi.

"Her Bağış Üç Hayat" projesi

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "Her Bağış Üç Hayat" projesi kapsamında Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen kan bağış etkinliğine katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen etkinliklerin sürdüğü belirtildi.

Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kan bağış etkinliğine katılarak destek verdi.

DOÇEK üyelerinin etkinlikleri

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, yürüyüş, bisiklet ve koşu branşlarında etkinliklerde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 87 kişilik yürüyüş ekibi Koru Dağları'nda 12 kilometrelik parkurda yürüdü.

Etkinlikler kapsamında 9 kişilik bisiklet ekibi de Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bisiklet turu düzenledi.

Bir grup DOÇEK üyesi de 41. Avrasya Maratonu'na katıldı.