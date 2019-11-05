Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları" ana temasıyla İstanbul'da düzenlenen kongre, Türkiye ile birlikte 12 farklı ülkeden sağlık alanında küresel ve ulusal anlamda başarılı çalışmalar yapmış sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getirdi.



Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sağlık alanındaki gelişmelerin konuşulduğu önemli bir kurultay düzenlendiğini belirtti.

Üniversite olarak kurultaya katılım gösterdiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de bu kurultaya katılarak ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden gelen, sağlık konusunda çalışan önemli isimlerle bir araya gelip

bilgi alışverişinde bulunduk ve çok verimli bir kurultay geçirdik. Ayrıca kurultayda Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak görev yapan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Şevval Şimşek ile karşılaşmaktan

duyduğum mutluluğu da dile getirmek isterim. Aynı zamanda Öğrenci Senatomuzun da üyesi olan öğrencimizin, bu önemli organizasyonda yer aldığını, üniversitemizi başarıyla temsil ettiğini görmekten gurur duyduk."

Saadet Partisi Olağan Büyük Kongresi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ve Edirne İl Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Tekin, Saadet Partisi 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partinin kongresi Ankara'da gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yeniden başkanlığa seçildiği kongrede, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ve Edirne İl Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Tekin, Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi.

Kongreye, Edirne il delegeleri ve il teşkilat üyeleri de katıldı.

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bine ulaştı

Edirne'de trafiğe kayıtlı 160 bin 663 motorlu kara taşıtı olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte kayıtlı 160 bin 663 araçtan 69 bin 242'si otomobil. 69 binden fazla otomobilin bulunduğu Edirne'de bin 907 minibüs, bin 841 otobüs, 21 bin 720 kamyonet, 4 bin 414 kamyon, 29 bin 81 motosiklet, 328 özel amaçlı araç ve 32 bin 130 traktör bulunuyor.

Trakya Üniversitesinde kermes düzenlendi

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları, "Hemşirelik Haftası" kapsamında, merhum sağlık memuru Bayram Ali Tali'nin anısına kermes düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kermese, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da katılarak destek verdi.

Rektör Tabakoğlu, kermesin örnek bir çalışma olduğunu belirterek, "Önemli hizmetlerde bulunarak aramızdan ayrılan mesai arkadaşlarımız anısına düzenlenen bu tür iyilik ve yardımlaşma çabalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu adımları her zaman destekliyor, sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Kalplerin, gönüllerin, vicdanların, bir güzellik, iyilik doğrultusunda buluşturulması; merhamet, şefkat ve sevgi tohumlarının hayata atılması ve kurumumuzun buna öncülük etmesi gelecek adına umut verici." ifadelerini kullandı.

Kermesten elde edilen gelir, merhum Tali'nin de görev yaptığı alandaki hemşire odasını düzenlemesi için kullanılacak.