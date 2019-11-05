Edirne'den kısa kısa

Edirne'de "Tarımda Eğitim Seferberliği" başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üreticilerin teknik bilgilerini artırmak, sahada karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla tarımsal üretim takvimine uygun olarak, merkez ve ilçelere bağlı köylerde eğitim seferberliği başlatıldı.

Seferberlik kapsamında Menekşesofular köyü kahvehanesinde gece eğitim toplantısı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de katıldığı toplantıya,n Hıdırağa, Hasanağa, Kayapa, Korucu ve Küçükdöllük köylerinin çiftçileri de ilgi gösterdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt'ın yaptığı açılış konuşması ve sunumunun ardından, çiftçilere uzmanlar tarafından "Buğday Yetiştiriciliği, Hastalık ve Zararlıları" konularında bilgiler verilmiştir.

Meriç'e tören alanı yapıldı

Meriç ilçesine tören alanı yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede mal müdürlüğü lojmanı olarak uzun yıllar hizmet veren atıl durumdaki bina, yıkılarak yerine tören alanı yapıldı.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı ve Meriç Kaymakamlığının koordinesinde yapılan tören alanına Atatürk büstü ve tribün eklendi. Resmi törenler, sosyal ve kültürel organizasyonlar için kullanılacak olan alan, otopark olarak da hizmet verecek.

Üniversite öğrencileri, engelleri çocuklarla kurabiye yaptı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim gören çocuklarla kurabiye yaptı.

Yüksekokuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler pişirdikleri kurabiyeler ve hazırladıkları şeker hamuruyla Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gitti.

Merkezdeki çocuklarla birlikte vakit geçiren öğrenciler, kurabiyeleri şeker hamuruyla şekillendirdi.

Uygulama sorumlularından Melisa Serçiler, gençlerle birlikte olmak ve el becerilerine katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.