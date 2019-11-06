Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

8 saat önce

Enezspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i makamında ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Enezspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i makamında ziyaret etti.

Günenç, ziyarette yaptığı konuşmada, Enezspor'un ilçenin gençleri için önemli olduğunu söyledi.

Spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini aktaran Günenç, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyarette, Başkan Günenç'e kulübün 22 numaralı forması hediye edildi.

Enez Belediye Başkanı Günenç'e ziyaret

Moldova Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i makamında ziyaret etti.

Garizan, ziyarette yaptığı konuşmada, ortak kültür ve dil bağlamında şehircilik faaliyetlerini yerinde inceleme ve işbirliğini geliştirme amacıyla Enez'de bulunduklarını ifade etti.

Günenç de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ortak kültür ve dilimizi paylaşmak geliştirmekten onur duyarız. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediyesine ziyaret

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Bayarı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, derneğin önemli çalışmalar yaptığını belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bayarı, Helvacıoğlu'nu, 13. Geleneksel Dayanışma Gecesi'ne davet etti.

Ziyarette, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Karagöz, Sabahattin Özçarıkçı ve Fikret Şen de yer aldı.

Özkan Günenç, Moldova, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:29:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]