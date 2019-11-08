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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngör, mesajında, Mevlit Kandili'nin manevi yenilenme fırsatı olduğunu belirtti. Vatandaşların kandilini kutlayan Güngör, şunları kaydetti:

"Bu kutlu gece vesilesiyle Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selamlarımızı gönderirken, Meriçli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların dirliğinin, birlik ve beraberliğinin her daim devam etmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Belediyeden diyetisyen hizmeti

Keşan Belediyesince ücretsiz diyetisyen hizmeti verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye diyetisyenlerinin kadınların gün etkinliklerine ve toplantılara konuk olduğu belirtildi.

Kadınlara yönelik birçok hizmetin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde kadınlarımıza gönüllü hizmet veren diyetisyenimizi Alo 153 hattımızdan davet edin. Sağlıklı günleriniz olsun." ifadesi kullanıldı.

AFAD'tan öğrencilere eğitim

Edirne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), trafik eğitim merkezini ziyaret eden öğrencilere eğitim verildi.

AFAD Müdahale Şube Müdürü Faruk Öztürk, kurum tanıtımının yanı sıra öğrencilere afetlere ilişkin bilgi verdi.

Ayrıca Öztük ve ekibinin gözetiminde öğrencilerle tatbikat gerçekleştirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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