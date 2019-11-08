Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak'ın yeni kitabı yayımlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eskiocak'ın, Halk Sağlığı Uzmanlık öğrencisi Dr. Bahar Marangoz ile hazırladığı " Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu" isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

Türk Tabipleri Birliği Yayınları tarafından kısa süre önce yayımlanan kitaba, toplum ve birey sağlığı için kaynak olarak başvurulabilecek.

Aşçılık öğrencilerine ilk yardım eğitimi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilere, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Zeynep Kızılcık Özkan tarafından mutfaklarda oluşabilecek yaralanmalarda uygulanacak ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimde, yaralanma, kanama ve yanıkların mutfakta çalışanların en çok karşılaştığı kazalar olduğu belirtilerek, bu tip kazalar karşısında neler yapılması gerektiği öğrencilere anlatıldı.

Eğitim sonunda, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, Özkan'a teşekkür belgesi verildi.

"15. Uluslararası Standardizasyon Prototipler ve Kalite: Balkan Ülkeleri İşbirliği Konferansı"

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Balkan ülkelerinin standardizasyon faaliyetlerini yürüten kuruluşların temsilcileri katıldı.

Konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, önemli başlıkların ele alınacağı konferanstan elde edilecek sonuçların, Balkan ülkelerinin standardizasyonu açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Konferansa, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Yükseköğretim Kurulu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, TÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Standardizasyon Grubu Onursal Başkanı Prof. Angelos Zachariadis de katıldı.