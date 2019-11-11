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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Umurca köyünü ziyaret etti.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Umurca köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemelerde bulunarak köy muhtarı Mehmet Erdoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Güngör, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Güngör'ün köy ziyaretlerinin süreceği bildirildi.

Öğrencilerin kan bağış kampanyası

Süloğlu İlkokulu öğrencileri, Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal'ı ziyaret ederek, düzenleyecekleri kan bağış kampanyasına davet etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızılay tişörtleri ve pankartlarıyla Kaymakam Kazdal'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, kan ihtiyacına katkıda bulunma amacıyla 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliğe davet etti.

Kaymakam Kazdal, düzenlenecek etkinlik dolayısıyla öğrencileri tebrik ederek, kan bağış kampanyasına destek sözü verdi.

Kaymakam Aslantatar'dan Esetçe beldesine ziyaret

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Esetçe beldesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, ilk olarak Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Deniz'den bilgiler alan Kaymakam Aslantatar daha sonra beldedeki okul, pak ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katkılarıyla yapılacak olan yöresel ürünler satış alanlarında incelemede bulundu.

Kaymakam İmrak'ın okul ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hacıdanişment Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak okulda incelemelerde bulunarak idarecilerden bilgi aldı.

Kaymakam İmrak, 8. sınıf öğrencilerine liselere giriş sınavında yardımcı kaynak olan kitapları da dağıtarak, öğrencilere başarılı bir dönem diledi.

Mehmet Erdoğan, Edirne, Esetçe, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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