Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi, meslek edindirme kursu açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Edirne Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi, 19 Kasım Salı günü törenle açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, kadınların sosyal, siyasal ve iş yaşamında hak ettiği yere gelmesi için birçok projeye imza attıklarını belirtti.

Kadınların, katılacakları kurslarla meslek edinerek, sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olacaklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Belediye olarak 10 dikiş makinesi, 4 overlok makinesi ve sanayi tipi ütü aldık. Kadınlarımızın kurs merkezine ulaşımları ücretsiz sağlanacak. Burada eğitim gören kadınlarımız sertifika almaya hak kazanacak. Bu projemiz aynı zamanda dünya markalarına üretim yapan tekstil fabrikaları ve atölyelerdeki ara eleman sıkıntısını da giderecek."

TÜ'den isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı

Trakya Üniversitesi (TÜ) isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması başlattı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Üniversite Senatosu'nun oy birliğiyle hayata geçirdiği "Lisans ve Ön Lisans Programlarında İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı" uygulaması kapsamında, programın ilk öğrencileri eğitime başladı.

Hayata geçirilen programa başvuru yapan 330 öğrenci arasından seçilen 170 öğrenci, kayıt yaptırdıkları programlara yerleştikleri puanlara göre belirlendi.

86 farklı programdan başvuru yapan adaylar arasında yerleşme puanına göre ilk 3 sırayı paylaşan öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık programına girme hakkı elde etti.

Hazırlık sınıflarında haftada 26 saatlik dil eğitimi veriliyor.

AB projelerine yerinde inceleme

Edirne Belediyesinin Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Projesi kapsamında yürüttüğü projeler yerinde incelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyon uzmanlarından oluşan heyet, belediyenin yürüttüğü projeleri yerinde incelemek için Edirne Belediyesini ziyaret etti.

Heyeti makamında kabul eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, projelerle ilgili bilgi verdi.

Heyet daha sonra Edirne ve Yambol- Tunca'nın İki Şehri isimli proje kapsamında restorasyonu tamamlanan, belediye hizmet binası olarak hizmete kazandırılan binaya ziyaret gerçekleştirdi.

Arpacı, öğrencilerle yemekte bir araya geldi

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Evimde Gibiyim Projesi kapsamında Süleyman Demirel Fen Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve akşam yemeği yedi.

Arpacı'ya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan eşlik etti.