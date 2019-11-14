Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, ceza infaz kurumlarında çalışan personele "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), ceza infaz kurumu salonunda düzenlenen eğitimde, AFAD Edirne İyileştirme Şube Müdürü Ali Altındal sunum yaptı.

Eğitime, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan personeller katıldı.

Yerli Tohum Bankası projesi

Edirne Belediyesi tarafından Yerli Tohum Bankası projesiyle elde edilen tohumlar toprakla buluşacak.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yerli tohumların 18 Kasım Pazartesi günü saat 12: 00'de, Karaağaç'ta belediyeye ait 6 dönüm alana ekileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Recep Gürkan, ata tohumlarının toprakla buluşacağını belirterek, "Tarih boyunca önemli bir üretim merkezi olan Edirne özellikle çeltik, ayçiçeği ve buğday gibi ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olan gıda maddelerinin üretiminde büyük bir paya sahiptir. Edirne Belediyesi olarak şehrimizin bu üretim potansiyeline ve tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşımına katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerden kooperatif çalışmaları

Meriç ilçesinde girişimci kadınların yer fıstığı ezmesi üretimi yapabilmesi için kooperatif kurulacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık koordinesi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla, Meriç Belediyesi Konferans Salonunda kadın girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı konuşmada, kadın girişimcilere her türlü desteği vereceklerini belirterek, "İlçemize özgü yer fıstığı ezmesi gibi yöresel ürünlerin üretim aşamasından pazarlama aşamasına kadar çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda desteklerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar, Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlknur Eskin, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yunus Atay, muhtarlar ve kadın girişimciler katıldı.

Kadın girişimciler kaymakam Güngör'ü makamında da ziyaret etti.