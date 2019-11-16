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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, Kapıkule Sınır Kapısı'nda stant açıldı.

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Edirne'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, Kapıkule Sınır Kapısı'nda stant açıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nda stant etkinliği gerçekleştirildi.

Stantta, geçiş için sınır kapısına gelenlere ve kapıda görevli personele ücretsiz şeker, tansiyon, boy ve kilo ölçümü yapılarak, diyabet ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, anket formu doldurtuldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ile standı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

ETB üyelerinden Hannover'e ziyaret

Edirne Ticaret Borsası (ETB) üyeleri, Hannover Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye - Avrupa Birliği İş Diyaloğu Hibe Programı kapsamında, Yambol Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen "Bilgi Güçtür" projesi çerçevesinde, dış ticaret eğitimleri tamamlayan borsa ve oda personelleri ile Hannover Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Almanya'ya giden heyete, odanın faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, Edirne'nin bölgede bulunan sınır kapıları sayesinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ticaret yapabilme konusunda avantajlı olduğunu belirtti.

Proje ile insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirmek istediklerini ifade eden Öztürk, "AB üyesi ülkelerde bulunan oda ve borsalarla sürdürülebilir işbirliği fırsatları yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Proje heyeti, programın ikinci gününde Hannover Agritechnica Fuarı'nı ziyaret ederek tarım sektörü temsilcileriyle temaslarda bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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