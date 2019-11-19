Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne'de "Bir Öğrenci de Sen Okut Heykel Sergisi" açılacak.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Edirne'de "Bir Öğrenci de Sen Okut Heykel Sergisi" açılacak.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin tüm dinamiklerini harekete geçirerek çok sayıda kurum, kuruluş ve bireysel bağışçının desteğini alan, 2016'dan bu yana Trakya Üniversitesi öğrencilerine karşılıksız burs sağlanan "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyası devam ediyor.

Kampanyaya kaynak sağlamak amacıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından "Bir Öğrenci de Sen Okut Heykel Sergisi" açılacak.

Serginin açılışı yarın saat 15.30'da, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde yapılacak.

"1. Dünya Yağlı Tohumlar Kongresi"

Trakya Üniversitesi tarafından Ukrayna'nın Lviv kentinde "1. Dünya Yağlı Tohumlar Kongresi" düzenlendi.

Dünyanın 20 farklı ülkesinden 100 civarında katılımcıyla gerçekleşen kongreye, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, MÜMSAD Başkanı Metin Yurdagül, YABİTED Başkanı Prof. Dr. Aziz Tekin, Yağlı Tohumlar Kırma Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Erk, TSÜAB Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Gencer, Trakya Birlik Genel Müdür yardımcıları Mesut Atar ve Uğur Göçmez katıldı.

Kongrede, yağlı tohumlarda ve bitkisel yağlarda dünya, bölgesel ve ülkesel piyasalar, ekonomi ve ticaretini düzenleyen politikalar ve düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Her türlü kombinasyonu denedik hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil
ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:21:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]