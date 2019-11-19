Edirne'den kısa kısa

Edirne'de "Bir Öğrenci de Sen Okut Heykel Sergisi" açılacak.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin tüm dinamiklerini harekete geçirerek çok sayıda kurum, kuruluş ve bireysel bağışçının desteğini alan, 2016'dan bu yana Trakya Üniversitesi öğrencilerine karşılıksız burs sağlanan "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyası devam ediyor.

Kampanyaya kaynak sağlamak amacıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından "Bir Öğrenci de Sen Okut Heykel Sergisi" açılacak.

Serginin açılışı yarın saat 15.30'da, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde yapılacak.

"1. Dünya Yağlı Tohumlar Kongresi"

Trakya Üniversitesi tarafından Ukrayna'nın Lviv kentinde "1. Dünya Yağlı Tohumlar Kongresi" düzenlendi.

Dünyanın 20 farklı ülkesinden 100 civarında katılımcıyla gerçekleşen kongreye, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, MÜMSAD Başkanı Metin Yurdagül, YABİTED Başkanı Prof. Dr. Aziz Tekin, Yağlı Tohumlar Kırma Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Erk, TSÜAB Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Gencer, Trakya Birlik Genel Müdür yardımcıları Mesut Atar ve Uğur Göçmez katıldı.

Kongrede, yağlı tohumlarda ve bitkisel yağlarda dünya, bölgesel ve ülkesel piyasalar, ekonomi ve ticaretini düzenleyen politikalar ve düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.