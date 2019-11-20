Edirne'den kısa kısa

Edirne Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği (EBİS) Başkanı Cemal Seçkin ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, derneğe çalışmalarında başarı diledi.

Bu arada, Mega Genç Spor Kulübü Başkanı Arif Kale, Keşan ilçesi Beyendik Beldesi Beykent Mahallesi Muhtarı Cemalettin Düşün, Paşayiğit Muhtarı Orhan Mutlu, Enez ilçesine bağlı Küçükevren köyü muhtarı Mehmet Taşbaş da Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

Meslek edindirme kursu hizmete girdi

Edirne Belediyesi Meslek Edindirme Kursu, Yıldırım Mahallesi'nde açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kurs sayesinde istihdama katkı sağlayacaklarını belirtti.

Gürkan, kursa katılanları işverenlerle buluşturulup iş bulmalarına imkan sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak Edirnelilerle halkla vatandaşla iş kuru ve iş verenleri buluşturup hangi alanda ihtiyaç varsa o alanda hızlı bir şekilde belediyenin de dinamizmini kullanarak insanlarımızı bir meslekle ilgili bir meslek kapısından içeri alacağız ve sertifika vereceğiz. Daha sonra işverenle buluşturup iş bulmalarını sağlayacağız. Bu sistem biraz oturduktan sonra Edirne de işçi ve işveren buluşma günleri yapacağız."

Kursta, 10 sanayi tipi dikiş makinesi, overlok kursu için 4 sanayi tipi overlok makinesi ve ütü kursu için de bir adet sanayi tipi ütü bulunduğu eğitimlerin Edirne Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticiler tarafından verileceği belirtildi.

İlk mezunlar verildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, ilk mezununu verdi.



TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 - 2016 bahar yarıyılında ilk öğrencilerini alan programın ilk öğrencilerinden Aysel Tursun, "Osmanlı İmparatorluğunda Heykel" adlı teziyle yüksek lisans derecesi alan ilk öğrenci oldu.



Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Heykel Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ercan Yılmaz, yaptığı açıklamada, TÜ'nün güzel sanatlar alanında lisansüstü derece verir hale geldiğini belirterek, "Bu durum plastik sanatlar alanında da ulaştığımız artistik ve akademik yetkinliğin seviyesini gözler önüne seriyor. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürülerek en kısa zamanda 'Heykel Sanatta Yeterlik Programı'nın da açılmasını umut ediyoruz." dedi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi, Edirne Çocuk Hakları Derneği ve Masal Diyarı Anaokulu işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte çocuklar, aileleri ve öğretmenleri ile eğlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, çocuk haklarına önem verdiklerini belirterek, "Edirne çocuk dostu bir kenttir ve öyle kalacaktır. Çocuk Hakları Günü çok önemli bir gün. Biz UNICEF ile birlikte 5 yıldan bu yana Edirne'yi çocuk dostu bir kent yapmak için çabalıyoruz. Bugün burada Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bu etkinliği yaptığımız için mutluyuz, öğrencilerimize, velilerine ve öğretmenlerimiz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

.Balkan Muhasebe ve Yönetim Tarihi Kongresi

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen 1.Balkan Muhasebe ve Yönetim Tarihi Kongresine katıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Öztürk, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte " Türkiye'de Borsacılığın Tarihçesi ve Borsacılık Faaliyetleri" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.