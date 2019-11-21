Edirne'den kısa kısa

Spor Toto Genel Müdürlüğü katkıları ile İpsala Kaymakamlığı ve İpsala Belediye Başkanlığı işbirliğinde yapılan İpsala Millet Bahçesi ve Spor Tesisi hizmete girdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye önemli bir tesis kazandırıldığını belirtti.

Açılışı yapılan tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Aslantatar, "Bu tesis artık İpsalalılarındır. Ona göre sahip çıkmak zorundayız. Mehmet Kerman başkanla temelini attığımız bu tesisi Abdullah başkan ile devam ettirerek bu noktaya taşıdık. Valimizin, Spor Toto Teşkilatımızın büyük destekleri oldu. İpsala halkı adına emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mesleki Tanıtım, Mesleki Yönlendirme ve Rehberlik Semineri

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Mesleki Tanıtım, Mesleki Yönlendirme ve Rehberlik Semineri" gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023 eğitim vizyonu mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Edirne Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde okul müdürleri ve rehber öğretmenlere mesleki tanıtımları yapıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, seminerin önemine değinerek, "Mesleki teknik eğitim geleceğimizdir, Edirne'de eğitimde el ele, hep birlikte zirveye sloganımızla, mesleki eğitim için de tüm kademelerde birlikte çalışmak, birlikte hareket etmek zorundayız. Öğrencilerimizin ara eleman değil aranan eleman olması için çalışmalı, gerekli rehberliği yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Seminer programına Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, İnşaat Sanatkarları Odası Başkanı Tezcan Liznak, Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Barış Özkapı ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaymakam İmrak'ın ziyaretleri

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Kalkansöğüt, Sarıdanişment, Süleymandanişment ve Ömeroba köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, köylerde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen İmrak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

Havsa'da yağmur suyu tahliye hattı çalışması

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Cumhuriyet Mahallesi Taşıyıcılar Sitesi önündeki yolda yağmur suyu tahliye hattı çalışması başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aydın, yağışların ardından yolda göllenmeler oluştuğundan dolayı bölgede çalışma yapıldığını belirtti.

Çalışmaları yerinde takip eden Aydın, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti.