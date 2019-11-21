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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Trakya Üniversitesinde "Göç" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

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Trakya Üniversitesinde "Göç" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen oyunda, Balkanlar'da yaşayan iki kardeşin gerçek hikayesi anlatıldı.

Etkinliğe, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Selim Akça ile çok sayıda öğrenci ve sanatsever katıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin anıldı

Trakya Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilen 2019 yılında, farklı etkinliklerle Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Trakya Üniversitesi Medeniyetler Arası İletişim ve Kültür Topluluğu tarafından, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kurucusu olduğu İstanbul Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar Binası'nda bulunan "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesine bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette, topluluk üyeleri tarafından, Türk-İslam ve dünya tarihinde izler bırakmış bilim insanlarının öz geçmişleri ve eserleri ile icatlarının prototipleri incelendi.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç tarafından "İslam Bilim ve Teknolojisi: Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak ve Eserlerini Yorumlamak" konulu ders verildi.

Daha sonra Prof. Dr. Cevdet Kılıç ve Öğr. Gör. Volkan Demiraslan'ın gözetiminde Medeniyetler Arası İletişim ve Kültür Topluluğu öğrencileri, merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kabrini ziyaret etti.

Trakya Bölgesi, Fuat Sezgin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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