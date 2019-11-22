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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne'de, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Edirne'de, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Dişhekimleri Odası Başkanı Ahmet Haluk Çaylı, törende yaptığı konuşmada, ağız ve diş sağlığı sorunlarının yaygın görüldüğünü belirtti.

Türkiye'de diş hekimine gitme alışkanlığının düşük olduğunu aktaran Çaylı, "Ülkemizde gelişmiş ülkelere göre tüm yaş gruplarında yaygın olan diş ve diş eti hastalıklarının önlenmesi ve yaygınlığının

azaltılması ancak koruyucu hekimlik uygulamaları ve özellikle diş fırçalama alışkanlığının kazandırılmasına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de diş hekimliği fakültelerindeki öğrenci sayısının arttığını da belirten Çaylı, bu alanda planlı çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretleri

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Büyünlü, Doğanköy, Çallıdere ve Küçünlü köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, köylerde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle sohbet de eden İmrak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk'e ziyaret

Trakya Amatör Olta Balıkçıları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sadrettin Alıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, gelecek yıl yapılması planlanan "Meriç Olta Balığı Şenliği" projesi görüşüldü.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Soytürk, Alıcı ve ekibine teşekkür etti.


Alıcı da Soytürk'e başarı diledi.

Edirne, Çaylı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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