Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Koyuntepe, Kocahıdır, Yapıldak ve Aliçopehlivan köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, köylerde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Aslantatar, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Aslantatar'ın köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gegeoğlu, mesajında, kadına karşı her türlü şiddet eylemini kınadıklarını belirtti.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için mücadelenin artarak sürmesi gerektiğini aktaran Gegeoğlu, "Geçen 25 Kasım'dan bu yana, bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar, her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradı. 2019'un ilk on ayında 383 kadın öldürüldü. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız.

Bize biçtiğiniz roller için değil, hak ettiğimiz yaşam için var olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DOÇEK'ten doğa yürüyüşü

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Enez'in Karaincirli köyüne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 62 kişilik yürüyüş ekibi, köy merkezinden başladıkları yürüyüşlerini, Saros Körfezi kıyılarında tamamladı.

Derneğin gelecek hafta sonu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin Sarıpolat köyüne doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirileceği belirtildi.