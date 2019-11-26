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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, "2. İstanbul Uluslararası Perküsyon Yarışması"nda birinci oldu.

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, "2. İstanbul Uluslararası Perküsyon Yarışması"nda birinci oldu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli ülkelerinden yarışmacıların katıldığı "2. İstanbul Uluslararası Perküsyon Yarışması"nda, Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Emre Gedikoğlu "Yetişkin Silefon", Efecan Yüksel ise "Yetişkin Türk Perküsyon"da birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Genel sanat yönetmenliğini perküsyon sanatçılarından Engin Gürkey'in üstlendiği yarışmaya, Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Oğuz bu yıl da jüri üyesi olarak davet edildi.

Jüri başkanlığını ABD'li dünyaca ünlü vibraphonist David Friedman'ın yaptığı jüride, İngiltere Kraliyet Müzik Akademisi'nden Prof. Daniella Ganeva, St. Petersburg Devlet Konservatuvarı'ndan Pavel Stephanov, Yunanistan'dan Elffie Bachtsevana, ABD'den Jeremy Friedman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi Can Kıyıcı, bateri eğitmeni Utku Ünal da yer aldı.

Ülkü Ocaklarından tiyatro etkinliği

Edirne Ülkü Ocakları tarafından Keloğlan ve Bilge Dede Korkut tiyatro programı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde, Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Salih Zileli'nin konuşmasıyla başlayan programda, Keloğlan ve Bilge Dede Korkut tiyatro oyunları sahnelendi.

Ülkü Ocakları Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Keskin'in de katıldığı programa, çocuklar ve gençler ilgi gösterdi.

Trakya Üniversitesi, İstanbul, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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