Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anafartalar İlkokulu Okul Aile Birliğinin dayanışma etkinliğine katıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, Keşan Çalgıcı Mektebi ve Belediye Bandosu konser verdi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, daya iyi bir gelecek hazırlanmasında üzerilerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Öğrencilerimizin ve okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesinden hareketle gerçekleştirilen dayanışma yemeğinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Keşan'da kaldırım ve yol yapım çalışmaları

Keşan ilçesinde kaldırım ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Muammer Aksoy Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, ilçe trafiğini rahatlatacak önlemler aldıklarını söyledi.

Keşan'ın örnek bir ilçe olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Caddemiz tamamlandığında Keşan'ın trafiğini çok rahatlatacak bir hizmeti halkımızla buluşturmuş olacağız. Keşan, ilçe trafiğini rahatlatacak ana arter bir yola kavuşuyor." diye konuştu.

Keşan'daki "salı pazarı" yeni yerine taşınacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "salı pazarı" ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Helvacıoğlu ve belediye ekipleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarını inceledi.

Pazarın yeni yerine taşınacağını anlatan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde kurulan salı pazarımızı kısa süre sonra TMO Ofis depolarının bulunduğu kapalı alana taşıyacağız. Hem esnafımız hem de vatandaşımıza kapalı mekanda daha iyi koşullarda alışveriş imkanı sunacağımız alanda hazırlık ve düzenleme çalışmalarımıza başladık. Hem esnaf hem de vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz."