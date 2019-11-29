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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Keşan ilçesinde İstiklal Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

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Keşan ilçesinde İstiklal Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Keşan'ı güzelleştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İlçenin her yönüyle geliştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 gün önce İstiklal Caddesi üzerinde başladığımız çalışmaları tamamlarken, yaklaşık bir kilometre bütün asfalt ve 2 bin 500 metrekare de kaldırım yaptık. Asfalt serim çalışmalarını Karayollarıyla işbirliğinde 2 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak, caddemizi yeniden trafiğe açtık. Keşan'ı birlik ve beraberlik içerisinde hızlı bir şekilde geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz."

Keşan'da seyyar arabalar değişecek

Keşan ilçesinde seyyar satış yapan arabaların değişeceği bildirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada seyyar arabaların ilçenin vizyonuna uygun düzenleneceğini belirtti.

Yeni bir çalışma hazırladıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Keşan'da seyyar satış yapan vatandaşlarımız için daha modern çalışmalar hazırlıyoruz. Simit arabasından mısır arabasına kadar tüm seyyar arabalarımız değişim yaşayacak. Modern, temiz ve hijyen koşullarında hizmet verecek seyyar satış arabalarımız tek konsept ve tek renk olacak." ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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