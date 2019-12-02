Edirne'den kısa kısa

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından Kudüs Konferansı düzenlendi.

AGD Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansa, yazar Orhan Buyruk konuşmacı olarak katıldı.

Kudüs'ün önemini, Kudüs hakkında doğru bilinen yanlışları ve İsrail hapishanesinde geçirdiği günleri anlatan Buyruk, medyada yer alan "Filistin sorunu" ifadesinin yanlış olduğunu belirtti.

Müslümanların, Filistin davasının olduğunu belirten Buyruk, "Sorun, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Filistinliler değildir. Sorun, zehirli mantar gibi üreyerek bu topraklara kan ve gözyaşı getiren İsrail'dir." dedi.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş de Filistin'e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail'in bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebi olduğunu ifade etti.

TÜ'de "Öğretmenler Günü" resim sergisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri taarfından "Öğretmenler Günü" sergisi açıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan eserlerin yer aldığı "Öğretmenler Günü" isimli sergi açıldı.

Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu'nda açılışı yapılan sergiyi, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile öğretim üyeleri ve öğrenciler ziyaret etti.

Sergi, 9 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kadına yönelik şiddete afişlerle dikkat çektiler

Trakya Üniversitesi (TÜ) Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, "kadın" temalı afiş sergisi açtı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete, çocuk gelinlere ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için hazırladıkları afişleri sergiledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi fuayesinde açılan sergide yer alan 22 eser, kadınların uğradığı şiddetin sosyo-kültürel, psikolojik ya da ekonomik katmanlarını görünür kılmaya çalışıyor. Sergide fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, kadın cinayetleri gibi kadının maruz kaldığı şiddet türlerine de dikkat çekiliyor.

Serginin açılışına, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.